Srbija

NOVA STOLARIJA ZA "ĐURU": Pokrajina ulaže u školu u Bantskom Dvoru

Bogoljub Grujić

24. 10. 2025. u 09:48

Izdvojeno odeljenje "Đura Jakšić" u Banatskom Dvoru, koje je deo Osnovne škole "Sveti Sava" u Žitištu, biće rekonstruisano, na osnovu dobijenih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju i unapređenje školskog objekta.

Oš Đura Jakšić Banatski Dvor

- Reč je o projektu, zamene stolarije, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice, a odobrena sredstva su četiri miliona i 540 hiljada dinara - kaže Snežana Majkić, direktor škole Sveti Sava u  Žitištu, koja je potpisala ugovor o dodeli sredstava, uz napomenu da je rok za realizaciju projekta 31. januar 2026. godine.
    - Radovi će se izvoditi ubrzano, a projektom će biti znatno poboljšani uslovi za rad učenika i nastavnika u izdvojenom odeljenju Đura Jakšić u Banatskom Dvoru - dodala je Majkić.
 
 

