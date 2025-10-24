NOVA STOLARIJA ZA "ĐURU": Pokrajina ulaže u školu u Bantskom Dvoru

- Reč je o projektu, zamene stolarije, koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice, a odobrena sredstva su četiri miliona i 540 hiljada dinara - kaže Snežana Majkić, direktor škole Sveti Sava u Žitištu, koja je potpisala ugovor o dodeli sredstava, uz napomenu da je rok za realizaciju projekta 31. januar 2026. godine.

- Radovi će se izvoditi ubrzano, a projektom će biti znatno poboljšani uslovi za rad učenika i nastavnika u izdvojenom odeljenju Đura Jakšić u Banatskom Dvoru - dodala je Majkić.