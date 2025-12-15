"DOSTA VIŠE BEZAKONJA": Mrdić podneo krivične prijave protiv Zagorke Dolovac i njenih saradnika (VIDEO)

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uglješa Mrdić obratio se medijima ispred Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je podneo krivičnu prijavu protiv Ljubomira Anđelića, javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca, Branka Stamenkovića, javnog tužioca Vrhovnog javnog tužištva i Ivane Stojiljković Pomoriški, glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Foto: Novosti

- Dosta više bezakonja, niko nije nedodirljiv u državi Srbiji, pa ni Dolovac i njeni saradnici. Krivičnu prijavu sam predao jer postoje osnovi sumnje da su u periodu od 29. do 31. maja 2024. godine, kao saizvršioci u nameri da u sudskom postupku nanesu štetu oštećenom Stanislavu Žunjiću prekršili zakon, na taj način što su ga izložili protivzakonitom hapšenju, određivanju zadržavanja od 48 sati, krivičnom gonjenju, zbog radnji koje ne predstavljaju krivično delo, kao i izricanju drakonske kazne - naveo je Mrdić.

On je kazao da je sasvim jasno da je Dolovac u saizvršilaštvu izvršila nekoliko krivičnih dela.

- Tačno se potvrđuje da su oni izvršili nekoliko krivičnih dela. Postavlja se pitanje koji je sledeći korak. Jasno je da oni vrše hajku nad vama novinarima. Zašto? Zato što se ponašaju kao da su iznad države. Ako je po pravdi i Ustavu, oni treba da odgovaraju za niz krivičnih dela. Vama medijima, nama političarima, predsedniku Vučiću prete - naveo je.

Mrdić je rekao da ova krivična prijava potvrđuje ono što govorim mesecima da se tužilaštvo otelo.

- Ako iskažete svoj stav, Dolovac će organozovati vaše espresno hapšenje - navodi on.

- Kao što vam je poznato, ja sve što sam javno najavio sam i ipsunio. Jedanaest dana sam štajkovao glađu. Kao što sam najavio da ću podneti krivične prijave, podneo sam. Boriću se, ne samo protiv Dolovac, već protiv svih onih koji ne poštuju Ustav i zakone. Videli ste šta radi Dolovac na sastanku sa strancima, ide po Evrpi i svetu i napada sopstvenu državu. Za koga radi Zagorka Dolovac? Meta sam ja jer se borim protiv separatista, ustaša. Ne mogu me pobediti, ja Srbiju i Republiku Srpsku volim najviše. Ja im smetam zato što sam imao iste stavove kao što sam imao pre 20-30 godina. Ja sam tada kritikovao Medlin Olbrajt kao najodgovorniju za NATO agresiju. Sve što sam tada govorio, isto mislim i danas - kaže Mrdić.

Dodao je da je uvek osuđivao NATO agresiju i dodao da će uvek ponosno govoriti da je Srbin preko Drine.

- Sutra kreće sednica Skuštine. Imaćemo zanimljivu raspravu. Nadam se da će Ustavni sud biti na strani države, neka štite Ustav - rekao je Uglješa Mrdić.

Dodao je da se bori za istinu i pravdu i da ga zato napadaju.

- Šta god sam u životu radio uvek sam bio na strani Srbije. Tako će biti dok sam živ - poručio je.