MOSKVA JE OTVORENA ZA MIR Oglasio se Kremlj: Garancije da Kijev neće pristupiti NATO-u – ključno pitanje

PITANjE garancija da Kijev neće pristupiti NATO-u jedna je od ključnih tema i zahteva posebnu raspravu, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

- Naravno, ovo je jedno od ključnih pitanja i zaslužuje posebnu raspravu u poređenju sa ostalim. Ali upravo u tome i leži pregovarački proces, koji, još jednom bih želeo da naglasim, mi ne želimo da vodimo 'preko megafona' - kazao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje od koga Rusija očekuje pravno obavezujuće garancije o nepristupanju Ukrajine NATO-u.

U nedelju je Vladimir Zelenski izjavio da je spreman da odustane od pristupanja NATO-u ukoliko dobije garancije bezbednosti od pojedinih zemalja, uključujući SAD.

Rešavanje ukrajinske krize

Prema rečima portparola Kremlja, na mirovnim inicijativama u vezi s Ukrajinom rade predstavnici SAD, Evrope i Ukrajine.

- Rad se, koliko znamo, nastavlja i danas i vodi se između pregovaračkih delegacija SAD, Evropljana i Ukrajinaca. Kada završe svoj deo, očekujemo od američkih sagovornika da dobijemo viđenje koje se trenutno razmatra u Berlinu - naveo je on, komentarišući pregovore u Berlinu i razgovore tima specijalnog izaslanika predsednika SAD Stivena Vitkofa sa Moskvom o određenim detaljima.

Kako je naglasio, predsednik Rusije Vladimir Putin otvoren je za mir i ozbiljna rešenja po pitanju Ukrajine i ne pristaje na bilo kakve trikove koji bi obezbedili samo privremeni predah.

Govoriti o nekim konkretnim vremenskim okvirima za postizanje mira u Ukrajini je nezahvalno pitanje, dodao je on, odgovarajući na pitanje da li je moguće postići mirovni sporazum do Božića.

Peskov je istakao da američki lider Donald Tramp ulaže napore u rešavanje ukrajinske krize, kao i da je iskreno zainteresovan za postizanje mirovnog sporazuma.

Podsetimo, u Berlinu su u subotu održani pregovori o ukrajinskom rešenju uz učešće specijalnog izaslanika predsednika SAD Stivena Vitkofa, zeta američkog lidera Džareda Kušnera i Zelenskog.

Ranije je Vitkof saopštio da je sastanak u Berlinu trajao više od pet sati. Tokom razgovora razmatran je mirovni plan u 20 tačaka, ekonomska agenda, kao i druga pitanja.

Razmatranje američkog mirovnog plana

Početkom decembra, ruski predsednik Vladimir Putin je u Kremlju primio Vitkofa i Kušnera. Strane su oko pet sati razgovarale o američkoj mirovnoj inicijativi, ali kompromis još nije postignut.

Kako je kasnije izjavio ruski lider, Vašington je podelio 27 tačaka originalnog plana u četiri paketa i predložio da se o njima razgovara odvojeno. On je dodao su skoro sve tačke prošli i da je bilo pitanja sa kojima se Moskva nije slagala.

Sa svoje strane, Zelenski je u ponedeljak otputovao u Veliku Britaniju, gde je američki predlog razmatrao sa evropskim liderima. Prema pisanju ukrajinskih medija, nakon sastanka je ponovo odbio da učini bilo kakve ustupke po pitanju teritorija.

Prema rečima predsednika Rusije, prvobitni američki mirovni plan mogao bi da bude osnova za buduće sporazume, ali svaka tačka mora biti prethodno pažljivo razrađena. Kako je naveo, iako situacija na frontu generalno odgovara Rusiji, jer doprinosi ostvarivanju ciljeva Specijalne vojne operacije, Moskva ostaje otvorena za pregovore.

