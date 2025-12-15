ZAPAD NE DOZVOLJAVA ZELENSKOM DA SKLOPI MIR Ukrajinski oficir: "Igraju na njegov ego i ponos"
ZAPADNI političari koji zahtevaju nastavak vojnih dejstava ne dozvoljavaju Vladimiru Zelenskom da sklopi mir, igrajući na njegov ego i ponos, izjavio je za Sputnjik bivši potpukovnik Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasilij Prozorov.
- Moramo uzeti u obzir njegove lične kvalitete.
Mislim da veoma vešto igraju na njegov ego i ponos.
Govore mu - Ti si predsednik celog sveta, suprotstavljaš se užasnoj Rusiji, svi se mole za tebe, dočekuju te najviši zvaničnici, ući ćeš u istoriju, podići će ti spomenike. I to vešto iskorišćavaju, igrajući na njegove slabostima - objasnio je oficir.
Prema njegovim rečima, još jedan razlog zašto Zelenski odbacuje sporazume za postizanje dugoročnog mira je njegov osećaj samoodržanja.
- On shvata da je živ, bukvalno, dok god je predsednik i dok traje sukob. Čim se ovo završi, biće previše pitanja za njega. I njegova sudbina će, najverovatnije, biti kratka i nezavidna. Takođe ne može da pristane na uslove (američkog predsednika Donalda) Trampa, jer se ozbiljno plaši domaće opozicije – mislim konkretno na ultranacionalističke krugove koji se stalno pojavljuju u Ukrajini i promovišu svoju agendu jednostavnim rečima ‘bez kapitulacije’. On shvata, i njegovo okruženje shvata da ga... nikakva Služba bezbednosti Ukrajine, koja je takođe puna nacionalista, neće zaštititi - istakao je bivši potpukovnik SBU.
On je dodao da Zelenski takođe zna mnoge tajne evroatlantskih struktura i globalista, što ga čini „nezgodnim svedokom“ i ugrožava mu život.
- Čak ni Donald Tramp ne može da mu pruži takve garancije... Zelenski nije glup čovek i zato mislim da bi, da je bilo jasnih garancija, verovatno već pristao na mir. Ali pošto trenutno više naginje Evropljanima i globalistima, znači da Trampove garancije smatra manje značajnim od onoga što mu Evropljani obećavaju ili čime mu prete - zaključio je Prozorov.
(Sputnik)
