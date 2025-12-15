TOTALNI PREOKRET NA MARAKANI! Crvena zvezda nudi ugovor momku koga su nedavno precrtali

Fudbalski klub Crvena zvezda sprema se za zimski prelazni rok i čini se da će ovog puta on biti nešto zanimljiviji nego prethodnih godina.

FOTO: FK Crvena zvezda

A pre toga su na Marakani rešili da "blindiraju" neke od postojećih igrača. Crvena zvezda je navodno ponudila novi ugovor Rusu Jegoru Prucevu.

Rus nije prihvatio prvu ponudu šampiona Srbije, pa je delovalo da se primakao rastanak pošto mu ugovor ističe u junu 2026. godine. Međutim, došlo je do preokreta. Zvezda ipak pokušava da ga zadrži, pa je pojačala ponudu.

Kako je preneo Meridiansport novi ugovor Prucevu je finansijski izdašniji od prethodna dva koja su odbijena, ali i uloga u prvom timu na proleće. Jasno je da je brzonogi Rus posle odličnih partija u dresu OFK Beograd zaslužio šansu da se dokaže i u dresu prvog tima šampiona Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Prucev još nije doneo konačnu odluku. Kamen spoticanja je minutaža, ali ni ulogom desnog beka koja mu je prethodno bila dodeljena nije mu odgovarala. Međutum, iz Zvezde uveravaju da ga vide isključivo kao ofanzivca i poručuju da mu neće praviti problem oko promene sredine na leto, uz određeno obeštećenje.

Podsećamo, Rus je na Marakanu stigao za 800.000 evra. U Zvezdi ne žele da dozvole da ostanu bez zarade. Nadali su se svojevremeno da će Celje isplatiti 1.500.000 evra.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

