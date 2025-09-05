Srbija

JESENJI USPON NA GUDURIČKI VRH: Savezna planinarska akcija do krova Vojvodine

Jelena Baljak

05. 09. 2025. u 09:53

PLANINARSKI savez Srbije i PSD „Vršačka kula“ u subotu, 6. septembra, organizuju jubilarni, 40. Jesenji uspon na Gudurički vrh.

ЈЕСЕЊИ УСПОН НА ГУДУРИЧКИ ВРХ: Савезна планинарска акција до крова Војводине

Vršačke planine

Ova savezna planinarska akcija ponovo će okupiti planinare i ljubitelje prirode iz cele Srbije, koji treba da pređu 16,3 kilometra dugu stazu od Planinarskog doma do najvišeg vrha Vojvodine.

Predviđeno je da se staza u oba pravca pređe za oko 7-8 sati sa pauzama, a u povratku sve učesnike očekuje besplatni ručak u Planinarskom domu, gde će biti podeljena i posebna priznanja.

