JESENJI USPON NA GUDURIČKI VRH: Savezna planinarska akcija do krova Vojvodine

PLANINARSKI savez Srbije i PSD „Vršačka kula“ u subotu, 6. septembra, organizuju jubilarni, 40. Jesenji uspon na Gudurički vrh.

Vršačke planine

Ova savezna planinarska akcija ponovo će okupiti planinare i ljubitelje prirode iz cele Srbije, koji treba da pređu 16,3 kilometra dugu stazu od Planinarskog doma do najvišeg vrha Vojvodine.

Predviđeno je da se staza u oba pravca pređe za oko 7-8 sati sa pauzama, a u povratku sve učesnike očekuje besplatni ručak u Planinarskom domu, gde će biti podeljena i posebna priznanja.