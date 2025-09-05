JESENJI USPON NA GUDURIČKI VRH: Savezna planinarska akcija do krova Vojvodine
PLANINARSKI savez Srbije i PSD „Vršačka kula“ u subotu, 6. septembra, organizuju jubilarni, 40. Jesenji uspon na Gudurički vrh.
Ova savezna planinarska akcija ponovo će okupiti planinare i ljubitelje prirode iz cele Srbije, koji treba da pređu 16,3 kilometra dugu stazu od Planinarskog doma do najvišeg vrha Vojvodine.
Predviđeno je da se staza u oba pravca pređe za oko 7-8 sati sa pauzama, a u povratku sve učesnike očekuje besplatni ručak u Planinarskom domu, gde će biti podeljena i posebna priznanja.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)