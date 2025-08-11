Srbija

OLIMPIJADA PENZIONERA U ZRENJANINU: Učestvovao veliki broj takmičara

Bogoljub Grujić

11. 08. 2025. u 11:00

ČETVRTA po redu Olimpijad sporta, kulture i zdravlja, u kojoj su akteri penzioneri iz cele Vojvodine, održana je u zrenjaninskoj dvorani Zvonimir Zvonko Vujin, uz učešće impozantnog broja prijavljenih takmičara u više sportskih disciplina kao što su fudbal, košarka, pikado, obaranje čunjeva,itd.

foto: B.Grujić

- Zrenjanin je 2021. godine nosio oreol Evropskog grada sporta, kad je prvi put održana Olimpijada penzionera, ove 2025. je nacionalna prestonica kulture i uz želju za Vaše dobro zdravlje, sve je spojeno u sjajnu ideju koj treba sa živi i razvija se - pozdravljajući učesnike, naglasio ke gradonačelnik Zrenjanina, Simo Salapura.

Predsednik gradakog udruženja penzionera iz Zrenjanina, Slavko Šućurević, gostima iz gotovo svih mest širom Vojvodine, uz zahvalnost gradu Zrenjaninu i Turističkoj organizaciji,  poželeo je lep provod i uspešno nadmetanje na četvrtoj Olimpijadi penzionera u Zrenjaninu.

- Ogroman trud i napor da organizaciju podignemo bar za stepen više, isplatila se, imamo veliki broj prijavljenih ekipa, sparno je, toplo, ali takmičari su u formi, a tu su i predstavnici Crvenog krsta, Hitne pomoći - u šali kaže Slavko Šućurović.

Penzionerima, učesnicima četvrte sportske Olimpijade, organizatori su obezbedili svečani ručak i dodelu medalja, pehara i priznanja, uz turističko razgledanje grada i okoline, sa profesionalnim turističkim vodičem.

- Uvek je lepo doći u grad na obalama Begeja, sjajna organizacija i ljubazni domaćini, treći put sam na Olimpijadi i branim zlato u disciplini slobodna bacanja košarkaškom loptom - kratko je poručila gošća iz Vrbasa.

DAME AKTIVNE

Branka Pavlović, penzionerka iz Ravnog Topolovca, kaže da se takmiči u nekoliko disciplina i da kao i prethodnih godina, očekuje dobar plasman svoje ekipe.
 

