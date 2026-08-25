Evroliga saopštila - od sledeće sezone 24 kluba!

Košarkaška Evroliga će od sledeće godine imati 24 umesto dosadašnjih 20 učesnika, a imena svih učesnika biće objavljena u septembru, saopštio je danas Bord direktora lige.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

"Upravni odbor je dobio ažuriranje posle uspešnog završetka prve runde procesa prijave za franšizu, zvanično pokrenutog u julu 2026. godine, koji ima za cilj da dodeli do osam novih dugoročnih franšiza za sezonu 2027/28", stoji u saopštenju Evrolige.

Vlasnici licence ostaju 13 klubova (Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče, Efes, Makabi Tel Aviv, CSKA Moskva, Olimpija Milano, Žalgiris, Barselona, Real, Baskonija, Asvel i Bajern), dok će osam novih klubova dobiti udeo u vlasničkoj strukturi, što znači da će tri ili četiri kluba dobiti "vajld kard" ili mesto preko Evrokupa. Broj valjd karti zavisiće od toga da li će se sledeće sezone prvi put posle 2022. godine u takmičenje vratiti CSKA.

Pretpostavlja se i da će u sistem Evrolige od sledeće sezone ući i novoformirani klub Abu Dabi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji će verovatno startovati od Evrokupa i biti deo ABA lige.

Dodaje se da je proces generisao više od 20 formalnih izraza interesovanja i predloga od postojećih klubova Evrolige i Evrokupa, kao i novih investicionih projekata koji žele da se pridruže takmičenju.

"Posle početne procene u skladu sa utvrđenim kriterijumima i nivoima vrednovanja, jedanaest predloga je prethodno prihvaćeno za prvu fazu raspodele franšiza i potom je prešlo u sledeću fazu procesa, dok su još četiri predloga ostala na čekanju", dodaje se.



"Interesovanje je došlo sa širokog spektra tržišta, uključujući uspostavljene evropske košarkaške teritorije i nove investicione projekte iz kontinentalne Evrope i Bliskog istoka, što ističe rastuću komercijalnu privlačnost košarkaške Evrolige i atraktivnost", dodaju iz Evrolige.

Takođe, Upravni odbor je odobrio nastavak uspostavljenih procesa evaluacije i dužne pažnje za jedanaest prethodno prihvaćenih kandidata.

"Tokom druge faze procesa, Evroliga će sprovesti opsežniji pregled dužne pažnje svakog prethodno prihvaćenog predloga, pre nego što predstavi svoje konačne preporuke sastanku vlasnika, koji je zakazan za kraj septembra 2026. godine, radi konačnog odobrenja", navodi se.

Dodaje se i da se očekuje da će ovaj proces ubrzati sprovođenje "Transformacionog strateškog plana", povećavajući ukupnu vrednost Lige i njenih klubova na 4,3 milijarde evra do 2027. godine.

Na kraju se ističe da strateški poslovni plan ima za cilj povećanje kolektivne vrednosti preduzeća Evrolige na 2,5 milijardi evra u roku od tri sezone, uz podršku kontinuiranog razvoja komercijalnog ekosistema Lige, globalnog dometa i dugoročne franšizne strukture.

