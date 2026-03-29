NAJBRŽI JOVAN PONJEVIĆ I LIDIJA RADULOVIĆ : Na 33. Novosadskom pumaratonu trčalo 1.700 dugoprugaša

NOVOSAĐANIN, Jovan Ponjević u muškoj, i Beograđanka, Lidija Radulović u ženskoj konkurenciji, pobednici su 33. Novosadskog polumaratona, na kojem je juče učestvovalo 1.700 dugoprugaša iz 31 zemlje sveta.

Ponjević je stazu od 21.0975 kilometara istrčao za čas i 15 sekundi, ispred Jovana Mladenovića i Milana Petrovića, dok je Radulovićeva zabeležila rezultat od čas, 28 minuta i 16 sekundi ispred Nataše Popović i Mateje Logar.

Najbolji u štafetnoj trci U trci na 10 kilometara „frtalj maraton", pobedio je Lazarevčanin, Stefan Novković ispred Beograđana, Nikole Vasiljevića i Luke Bačevića a u trci dama na pet kilometara, najbrža je bila Sara Stojković iz Pančeva ispred Jelisavete Kalušević iz Brigade Vojske Srbije i Mateje Efremovske iz Severne Makedonije.

U štafetnoj trci pobedila je 72. brigada Vojske Srbije, drugoplasirana je Garda Vojske Srbije a trećeplasirana je Žandarmerija.

