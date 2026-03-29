NAJBRŽI JOVAN PONJEVIĆ I LIDIJA RADULOVIĆ : Na 33. Novosadskom pumaratonu trčalo 1.700 dugoprugaša
NOVOSAĐANIN, Jovan Ponjević u muškoj, i Beograđanka, Lidija Radulović u ženskoj konkurenciji, pobednici su 33. Novosadskog polumaratona, na kojem je juče učestvovalo 1.700 dugoprugaša iz 31 zemlje sveta.
Ponjević je stazu od 21.0975 kilometara istrčao za čas i 15 sekundi, ispred Jovana Mladenovića i Milana Petrovića, dok je Radulovićeva zabeležila rezultat od čas, 28 minuta i 16 sekundi ispred Nataše Popović i Mateje Logar.
U štafetnoj trci pobedila je 72. brigada Vojske Srbije, drugoplasirana je Garda Vojske Srbije a trećeplasirana je Žandarmerija.
U trci na 10 kilometara „frtalj maraton“, pobedio je Lazarevčanin, Stefan Novković ispred Beograđana, Nikole Vasiljevića i Luke Bačevića a u trci dama na pet kilometara, najbrža je bila Sara Stojković iz Pančeva ispred Jelisavete Kalušević iz Brigade Vojske Srbije i Mateje Efremovske iz Severne Makedonije.
KAPITEN SRBIJE PRED SAUDIJCE: Mitrović govorio o finansijskoj moći Arapa
30. 03. 2026. u 13:36
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)
Najnovije vesti iz tenisa tiču Gorana Ivaniševića. Novak Đoković je bio jedna od tema kojom se bavio Hrvat, bivši Noletov trener.
30. 03. 2026. u 13:20
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
