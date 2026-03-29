IZRAELSKI VOJNI IZVORI: Operacija na jugu Libana bi mogla da potraje godinama

IZRAELSKE bezbednosne procene ukazuju da bi vojna operacija na jugu Libana mogla da potraje godinama, saznaje portal “Ynet” od vojnih izvora, dodajući da se izraelske snage neće povući s tog područja bez obzira na eventualni prekid vatre.

Jedan bezbednosni zvaničnik izjavio je da libanska vlada nema kapacitet da razoruža Hezbolah, dodajući da bi prisustvo izraelskih snaga na libanskoj teritoriji moglo da potraje "najmanje nekoliko meseci, a verovatno i godina".

Odbrambeni izvori ističu da eventualni sporazum o prekidu vatre ne bi nužno podrazumevao povlačenje trupa sa sadašnjih pozicija.

