BLOKADERI PRETUKLI NEDUŽNOG ČOVEKA "Oborili su me na zemlju, sav sam u krvi, sve me boli" (VIDEO)
TOKOM lokalnih izbora u deset opština u Srbiji, danas je u Knjaževcu došlo do incidenta kada je grupa blokadera napala nedužnog građanina na ulici.
Kako navodi Dragutin Jukić iz Knjaževca, blokaderi su ga napali i pretukli ga na ulici. Kako tvrdi, napad se dogodio u blizini kuće njegovog brata, kada je izašao iz prodavnice, a grupa muškaraca izašla iz crnog vozila i nasrnula na njega.
"Bio sam u prodavnici preko puta bratove kuće. Neki blokaderi su izašli iz crnog vozila, tukli su me na zemlji, rekli su mi: Videćeš kako ćeš da prođeš. Osećam se bolno, boli sve, telo, šutirali su me nogama, krv sam izbacivao iz usta. Rekli su mi j**aćemo ti majku ci***sku. Ne znam ni koji su to blokaderi, samo sam video crno vozilo, bio sam u krvi“, rekao je Jukić, vidno potrešen sa povredama na licu.
SAMI SEBE RASKRINKAVAJU: Blokaderi otkrivaju da im je terorizam jedina politika
29. 03. 2026. u 20:27
SRBIJA GLASA, BLOKADERI DIVLjAJU
29. 03. 2026. u 19:37
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
