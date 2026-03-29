BLOKADERI PRETUKLI NEDUŽNOG ČOVEKA "Oborili su me na zemlju, sav sam u krvi, sve me boli" (VIDEO)

В.Н.

29. 03. 2026. u 21:04

TOKOM lokalnih izbora u deset opština u Srbiji, danas je u Knjaževcu došlo do incidenta kada je grupa blokadera napala nedužnog građanina na ulici.

Kako navodi Dragutin Jukić iz Knjaževca, blokaderi su ga napali i pretukli ga na ulici. Kako tvrdi, napad se dogodio u blizini kuće njegovog brata, kada je izašao iz prodavnice, a grupa muškaraca izašla iz crnog vozila i nasrnula na njega.

"Bio sam u prodavnici preko puta bratove kuće. Neki blokaderi su izašli iz crnog vozila, tukli su me na zemlji, rekli su mi: Videćeš kako ćeš da prođeš. Osećam se bolno, boli sve, telo, šutirali su me nogama, krv sam izbacivao iz usta. Rekli su mi j**aćemo ti majku ci***sku. Ne znam ni koji su to blokaderi, samo sam video crno vozilo, bio sam u krvi“, rekao je Jukić, vidno potrešen sa povredama na licu.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

