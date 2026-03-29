Politika

ŠOLAKOV NOVINAR JOŠ JEDNOM POKAZA KOLIKO NE POŠTUJE SRPSKE ŽRTVE: "Da li će EU bar razmotriti uvođenje sankcija za predstavnike režima"

В.Н.

29. 03. 2026. u 21:12

NOVINAR Dragana Šolaka, Željko Veljković, još jednom je pokazao koliko ne poštuje srpske žrtve!

Foto: Printskrin

Blokaderi od jutros sprovode strašno nasilje nad građanima. Dolazilo je do povlačenja oružja, žena je pretučena, a aktivisti SNS je slomljena ruka...

Nakon brutalnog nasilja koje su blokaderi sprovodili oglasio se i dobro poznati blokaderski novinar sa željom da izvrši udarac na Srbiji.

Naime, Željko Veljković, novinar Nove S, medija koji danonoćno širi blokadersku propagandu oglasio se sa željom uvođenja sankcija predstavnicima vlasti u Srbiji.

Foto: Printskrin

- Dobro veče Marta Kos, posle današnjeg izbornog dana, možemo li da očekujemo da će EU bar razmotriti uvođenje restriktivnih mera (sankcija) za predstavnike režima u Srbiji zbog: 

- Kršenja ljudski prava i osnovnih sloboda

- Narušavanja demokratije i vladavine prava

- Stalnih provokacija usmerenih na narušavanje regionalnog mira i bezbednosti?

Srdačan pozdrav - rekao je Veljković.

Preporučujemo

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
Politika

0 1

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

Politika
Tenis
Fudbal
STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika