ŠPANCI NE ŽELE DA RIZIKUJU: Vezista zbog povrede napustio reprezentaciju

Španski fudbaler Martin Zubimendi zbog povrede neće igrati na prijateljskoj utakmici protiv Egipta, saopštio je Fudbalski savez Španije.

Kako se navodi, član Arsenala je osetio nalagodnost u desnom kolenu i zbog toga će se vratiti u klub.

- On će napustiti reprezentaciju kako ne bismo rizikovali njegovo zdravlje - saopštio je Fudbalski savez Španije.

Zubimendi je pre dva dana odigrao 14 minuta u pobedi "furije" protiv Srbije (3:0) u prijateljskom meču.

Fudbaleri Španije će u utorak dočekati Egipat u još jednoj prijateljskoj utakmici u Barseloni.

