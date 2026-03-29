ŠPANCI NE ŽELE DA RIZIKUJU: Vezista zbog povrede napustio reprezentaciju

Танјуг

29. 03. 2026. u 21:13

Španski fudbaler Martin Zubimendi zbog povrede neće igrati na prijateljskoj utakmici protiv Egipta, saopštio je Fudbalski savez Španije.

Kako se navodi, član Arsenala je osetio nalagodnost u desnom kolenu i zbog toga će se vratiti u klub.

- On će napustiti reprezentaciju kako ne bismo rizikovali njegovo zdravlje - saopštio je Fudbalski savez Španije.

Zubimendi je pre dva dana odigrao 14 minuta u pobedi "furije" protiv Srbije (3:0) u prijateljskom meču.

Fudbaleri Španije će u utorak dočekati Egipat u još jednoj prijateljskoj utakmici u Barseloni.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

STROŽA REGULATIVA DALA REZULTATE: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

