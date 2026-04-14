NEVEROVATAN OBRT PRED PLEJ-OF! Otkriveno šta će biti sa Lukom Dončićem, ali to nije sve...

14. 04. 2026. u 07:18

Luka Dončić bi trebalo da se vrati u Los Anđeles u utorak, gde će biti ponovo pregledan nakon što je u Španiji primao terapije zbog povrede zadnje lože.

НЕВЕРОВАТАН ОБРТ ПРЕД ПЛЕЈ-ОФ! Откривено шта ће бити са Луком Дончићем, али то није све...

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa započeće plej-of protiv Hjuston Roketsa bez svoja dva glavna beka.

Novinar  "ESPN-a" Šems Čaranija potvrdio je da će i Luka Dončić i Ostin Rivs propustiti početak prve runde zbog povreda.

- Očekuje se da će i Luka Dončić i Ostin Rivs biti odsutni na startu prve runde - rekao je Čaranija u emisiji kod Pet Mekafi.

Čaranija je takođe dao detaljnije informacije o Dončiću, otkrivši da se očekuje njegov povratak u Los Anđeles već sutra, gde će biti podvrgnut dodatnim pregledima nakon boravka u Španiji zbog tretmana zadnje lože.

U međuvremenu, očekuje se da će Ostin Rivs propustiti veći deo prve runde, a njegov povratak je realnije očekivati početkom maja.

Lejkersi će imati prednost domaćeg terena u prvoj rundi protiv Hjustona. Serija počinje 18. aprila u Los Anđelesu.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

