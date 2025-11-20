MOŽE I BEZ ALKARAZA: Španija posle preokreta u polufinalu Dejvis kupa!
TENISKA reprezentacija Španije plasirala se u polufinale Dejvis kupa, pošto je danas u četvrtfinalu u Bolonji savladala selekciju Češke rezultatom 2:1 u pobedama.
"Furija" je pokazala da može i bez najboljeg na svetu, Karlosa Alkaraza koji je zbog povrede odlučio da propustio ovo takmičenje.
Češka je do prve pobede došla preko Jakuba Menšika, koji je savladao Pabla Karanja Bustu rezultatom 7:5, 6:4. Zatim je Đaume Munar nadigrao Jiržija Lehečku sa 6:3, 6:4.
Odluka o pobedniku doneta je posle meča dublova. U tom duelu Marsel Granoljers i Pedro Martinez su savladali Tomaša Mahača i Menšika sa 7:6(8), 7:6(8) i tako odveli "furiju" u polufinale.
Španija će u subotu igrati protiv pobednika duela između Argentine i Nemačke, koji se igra takođe ovog četvrtka.
U prvom polufinalu Dejvis kupa sastaće se branilac titule Italija i Belgija.
