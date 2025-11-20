SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
Grčki teniser Stefanos Cicipas na glavnim je stupcima štampe u svojoj domovini.
Sa razlogom.
Grčki teniser je ostao na godinu dana bez vozačke dozvole zbog prekoračenja brzine.
Bivši treći teniser sveta vozio je po domovini brzinom od 210 kilometara n sat, uprkos ograničenju brzine na raznim deonicama autoputa od 100 do 130 km/h.
Za tu bahatu, a pre svega opasnu vožnju, kažnjen je "suspenzijom iz saobraćaja" do sledećeg novembra.
Sportista je takođe kažnjen i sa 2.000 evra.
