Tenis

SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana

Новости онлине

20. 11. 2025. u 14:41

Grčki teniser Stefanos Cicipas na glavnim je stupcima štampe u svojoj domovini.

СУСПЕНЗИЈА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ: Стефанос Циципас кажњен са годину дана

FOTO: Tanjug/AP

Sa razlogom.

Grčki teniser je ostao na godinu dana bez vozačke dozvole zbog prekoračenja brzine.

Bivši treći teniser sveta vozio je po domovini brzinom od 210 kilometara n sat, uprkos ograničenju brzine na raznim deonicama autoputa od 100 do 130 km/h.

Za tu bahatu, a pre svega opasnu vožnju, kažnjen je "suspenzijom iz saobraćaja" do sledećeg novembra.

Sportista je takođe kažnjen i sa 2.000 evra.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!