IZNENAĐENJE NA ZAVRŠNOM MASTERSU: Ispao prošlogodišnji finalista
Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se večeras u polufinale ATP finala u Torinu, pošto je pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:4, 7:6 (7:4) u meču trećeg kola grupe "Bjorn Borg" ATP finala u Torinu.
Meč je trajao dva sata i osam minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Ože-Alijasim osmi na ATP listi.
Kanadski teniser je prvi set osvojio posle brejka u 10. gemu.
Oba tenisera su zadržala svoj servis u drugom setu, a Ože-Alijasim je bio bolji posle taj-brejka rezultatom 7:4.
Ože-Alijasim je završio na drugom mestu u grupi sa dve pobede, a u polufinalu će igrati protiv prvoplasiranog iz grupe "Džimi Konors" Španca Karlosa Alkaraza.
U drugom polufinalu sastaće se Italijan Janik Siner i Australijanac Aleks de Minor.
ATP finale se igra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.
Zanimljivo je da je upravo Zverev prošle godine igrao u finalu.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KATASTROFA! Evo koliko je Srbija izgubila novca što neće igrati na Mundijalu
14. 11. 2025. u 09:33
GOTOVO JE! Crvena zvezda rešila pitanje trenera
14. 11. 2025. u 08:35
PITA SE I LAŽNA DRŽAVA KOSOVO! Srbija može na Mundijal samo uz ovaj ludi scenario
14. 11. 2025. u 07:41
ĐURICA MUDRO ZBORI: "Male kvote ruše tikete!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)