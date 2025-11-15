IZNENAĐENJE NA ZAVRŠNOM MASTERSU: Ispao prošlogodišnji finalista

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se večeras u polufinale ATP finala u Torinu, pošto je pobedio Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 6:4, 7:6 (7:4) u meču trećeg kola grupe "Bjorn Borg" ATP finala u Torinu.

Foto: Ilustracija

Meč je trajao dva sata i osam minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Ože-Alijasim osmi na ATP listi.

Kanadski teniser je prvi set osvojio posle brejka u 10. gemu.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u drugom setu, a Ože-Alijasim je bio bolji posle taj-brejka rezultatom 7:4.

Ože-Alijasim je završio na drugom mestu u grupi sa dve pobede, a u polufinalu će igrati protiv prvoplasiranog iz grupe "Džimi Konors" Španca Karlosa Alkaraza.

U drugom polufinalu sastaće se Italijan Janik Siner i Australijanac Aleks de Minor.

ATP finale se igra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.

Zanimljivo je da je upravo Zverev prošle godine igrao u finalu.

