ŠPANAC SPREČIO IZNENAĐENJE: Karlos Alkaraz posle preokreta pobedio Tejlor Frica

KARLOS Alkaraz se mučio, ali je uspeo da pobedio Tejlora Frica sa 6:7(2), 7:5, 6:3 u 2. kolu grupe "Džimi Konors" na Završnom mastersu u Torinu.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Nije Španac blistao, ali je uspeo da slomi otpor odličnog Amerikanca i na upiše novi trijumf na turniru na kome učestvuje najboljih osam igrača u godini.

U prvom setu su teniser razmenili po jedan brejk i u taj-brejku je morao da se rešava uvodni deo susreta. Tu je sjajan bio 6. na ATP listi koji je rivala ostavio na samo dva poena.

Veliku priliku propustio je Fric u drugom setu. U petom gemu nije iskoristio dve brejk prilike i zatim je stigla kazna. Najbolji na planeti je u 12. gemu rivalu oduzeo servis i izjednačio rezultat.

Treći segement protekao je u dominaciji Alkaraza koji je u šestom gemu slomio protivnika i slavio posle dva sata i 50 minuta velike borbe.

Alkaraz posle dva kola ima dve pobede, dok je Fric na učinku 1-1. Španac u narednoj rundi igra protiv Lorenca Muzetija, a Amerikancu će rival biti Aleks de Minor.

