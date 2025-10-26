GODINA IZ BAJKE! Bila 487. na svetu nakon porođaja, a sada na pragu top 10
Teniserka iz Švajcarske Belinda Benčić osvojila je VTA turnir u Tokiju, pošto je danas u finalu pobedila Čehinju Lindu Noskovu 6:2, 6:3.
Meč je trajao jedan sat i 22 minuta. Benčić je 13. teniserka sveta, dok se Noskova nalazi na 17. mestu WTA liste.
Benčić je trijumfom na turniru u glavnom gradu Japana stigla do druge titule u ovoj godini, a desete u karijeri.
Švajcarskoj teniserki je za pobedu u Tokiju pripala novčana nagrada od 164.000 dolara i 500 poena za WTA listu, dok je Noskova osvojila 101.000 dolara i 325 bodova.
VTA turnir u Tokiju igrao se za nagradni fond od 1.064.510 dolara.
Neverovatnih deset meseci je iza Belinde Benčič. Vratila se na teren u oktobru 2024. godine, šest meseci posle porođaja, a sada je opet – u vrhu VTA liste.
