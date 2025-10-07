IZNENAĐENJE NA MASTERSU U ŠANGAJU! 204. teniser sveta se plasirao u četvrtfinale!

Teniser iz Monaka Valentin Vašero plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je danas u osmini finala pobedio Holanđanina Talona Grikspora rezultatom 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Grikspor je 31. teniser sveta, dok je Vašero 204. na ATP listi.

Vašero će u četvrtfinalu igrati protiv Danca Holgera Runea, koji je ranije danas pobedio Francuza Đovanija Mpešija Perikara sa 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.

Pobednik duela Vašero - Rune sastaće se u polufinalu Mastersa u Šangaju sa boljim iz meča između srpskog tenisera Novaka Đokovića i Belgijanca Zizua Bergsa.

Masters u Šangaju se igra za nagradni fond od 9.196.000 dolara.

