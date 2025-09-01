Tenis

BUBLIK JE NEVEROVATAN: Kazahstanac dominira, može li Janik Siner da ga zaustavi?

Новости онлине

01. 09. 2025. u 18:20

ALEKSANDER Bublik igra dobro na Ju-Es openu, ali naredni izazov je u ovom trenutku najteži mogući, a zove se Janik Siner. Ipak, jedan podatak uliva nadu Kazahstancu da bi mogao do čuda.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, on je jedini igrač koji nije izgubio nijedan svoj servis gem u prva tri kola Otvorenog prvenstva SAD.

Trenutno 24. na ATP listi se do sad odigrao 55 gemova na svoj servis, sučio sa 12 brejk prilika i svaku je spasao. Sve ovo mu sigurno dosta znači za samopouzdanje pred duel sa najboljim na svetu.

Treba reći i to da Bublik zna kako protiv Italijana. Oni se ove godine sastati dva puta. Janik je bio ubedljiv na Rolan Garosu, ali 28-godišnjak iz Gatčine se revanširao u osmini finala Halea (3:6, 6:3, 6:4).

Podsetimo, duel Siner - Bublik na programu je od 01.00 sat u noći između ponedeljka i utorka.

