BUBLIK JE NEVEROVATAN: Kazahstanac dominira, može li Janik Siner da ga zaustavi?
ALEKSANDER Bublik igra dobro na Ju-Es openu, ali naredni izazov je u ovom trenutku najteži mogući, a zove se Janik Siner. Ipak, jedan podatak uliva nadu Kazahstancu da bi mogao do čuda.
Naime, on je jedini igrač koji nije izgubio nijedan svoj servis gem u prva tri kola Otvorenog prvenstva SAD.
Trenutno 24. na ATP listi se do sad odigrao 55 gemova na svoj servis, sučio sa 12 brejk prilika i svaku je spasao. Sve ovo mu sigurno dosta znači za samopouzdanje pred duel sa najboljim na svetu.
Treba reći i to da Bublik zna kako protiv Italijana. Oni se ove godine sastati dva puta. Janik je bio ubedljiv na Rolan Garosu, ali 28-godišnjak iz Gatčine se revanširao u osmini finala Halea (3:6, 6:3, 6:4).
Podsetimo, duel Siner - Bublik na programu je od 01.00 sat u noći između ponedeljka i utorka.
