BRAVO, DUŠANE: Lajović će se boriti za trofej u Italiji

SRPSKI teniser Dušan Lajović boriće se za titulu na čelendžeru u Kordenonsu (Italija), pošto je u polufinalu pobedio Sedrika-Marsela Štebea sa 6:2, 6:2.

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Sjajan meč odigrao je 145. igrač sveta, što pokazuje i ubedljiv trijumf, kao i to da Nemac nije napravio nijedan brejk.

Duci je u oba seta dva puta rivalu oduzimao servis. Posebno je dominantan bio u drugom setu kad je vrlo brzo poveo sa 4:0, a nedugo potom duel je bio završen.

Lajović će u finalu igrati protiv pobednika meča Karlos Taberner (Španija) - Lukas Nojmajer (Austrija).

