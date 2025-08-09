Tenis

BRAVO, DUŠANE: Lajović će se boriti za trofej u Italiji

Časlav Vuković

09. 08. 2025. u 20:31

SRPSKI teniser Dušan Lajović boriće se za titulu na čelendžeru u Kordenonsu (Italija), pošto je u polufinalu pobedio Sedrika-Marsela Štebea sa 6:2, 6:2.

БРАВО, ДУШАНЕ: Лајовић ће се борити за трофеј у Италији

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Sjajan meč odigrao je 145. igrač sveta, što pokazuje i ubedljiv trijumf, kao i to da Nemac nije napravio nijedan brejk.

Duci je u oba seta dva puta rivalu oduzimao servis. Posebno je dominantan bio u drugom setu kad je vrlo brzo poveo sa 4:0, a nedugo potom duel je bio završen.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Lajović će u finalu igrati protiv pobednika meča Karlos Taberner (Španija) - Lukas Nojmajer (Austrija).

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima