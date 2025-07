"SVE, HOĆU HOĆU, A..." Goran Ivanišević zagrmeo na Vimbldonu

Nakon saradnje sa Novakom Đokovićem, Goran Ivanišević je uzeo zaslužen odmor, a onda započeo dve nove priče u karijeri

Poslednja je krenula nedavno sa Stefanosom Cicipasom, koji je ispao već na startu Vimbldona. Goran Ivanišević oštro je govorio o svom novom štićeniku.

- Jednostavno je i nije jednostavno. Pričao sam sa njim dosta puta. Ako uspe da reši neke stvari van tenisa, onda ima šanse i vratiće se tamo gde mu je mesto, jer je on predobar igrač da bi bio van top 10. Ako to ne uspe, nema nikakve šanse. Moje zaduženje je da mu napravim na terenu neke tehničke stvari, to je najlakše popraviti, to drugo, on mora sam. Hoće li uspeti, iskrneo želim da uspe, bio tu ja ili ne - rekao je Ivanišević o Stafanosu Cicipasu za Sport klub.

Grk je ispao u prvom kolu pošto je predao meč zbog povrede leđa posle dva seta Valentanu Rojeru.

- On želi, ali ne radi ništa. Sve „hoću, hoću“, ali ne vidim ja taj pomak. Hoće li to uspeti, mora da reši ta leđa. Šokirao sam se, nikada nisam video nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim kolenom sam spremniji troduplo od njega. Ne znam šta je on radio godinu, ali ovo je baš loše.

Zatim se osvrnuo na saradnju sa Elenom Ribakinom.

- Taman sam se fino odmorio devet meseci, trudničko sam uzeo, i onda, da ne budem nepristojan, stavim prst u go**o. Dobio sam teniserku koja je prvi favorit ove na Vimbldonu, koja može da osvaja GS. Onda sam izašao iz te situacije, odmorio se četiri meseca i onda sam opet upao u lepu situaciji. Počeo sam da mislim da je nešto sa mnom. Ili ljudi misle da sam ja taj koji rešava te probleme... - rekao je Ivanišević.

