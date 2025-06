TENISKI SVET U NEVERICI! Šamar Niku Kirjosu zbog Janika Sinera i to pred Vimbldon

ZANIMLjIVA vest dolazi iz sveta tenisa.

Nik Kirjos (30) neće ovog leta biti deo komentatorske ekipe na stanici BBC zbog učestalih negativnih i uvredljivih komentara na račun kolega, odnosno Janika Sinera.

Podsećanja radi, Kirjos je prethodne dve godine komentarisao mečeve na londonskoj travi, što ove godine neće biti slučaj.

Inače, Australijanac je podelio tenisku javnost podelio je komentarima o Sinerovom slučaju i kazni koju je dobio zbog "slučajne" upotrebe doping susptance klosterbol.

- Ljudi, mi ovde pričamo o svetskom broju 1. To je kao Nikola Jokić u NBA. Dakle, mislite da mogu da angažujem fizioterapeuta za stotine hiljada dolara, a da će ovaj nositi prokleti skalpel u torbi bez ičega oko njega? Bez futrole? Hoće li visiti tamo? Hoće li poseći prst, a zatim namazati kremu za masažu na posekotinu? Ma hajde... Plaćam svom fizioterapeutu stotine hiljada dolara. U njegovo istraživanje, u njegove godine rada, imam poverenje: on brine o mom telu i osigurava da se ništa ne desi. Janik Siner je broj 1 na svetu. Mislite li da on to nije znao? Mislite li da taj nivo naivnosti može postojati kada ste broj 1? - rekao je Kirjos 20. maja ove godine.

Ti komentari su ga, prema navodima engleskih medija, najviše koštali posla komentatora na BBC stanici i ovog leta. Zapravo bili su kap koja je prelila čašu njihovog nezadovoljstva Kirjosovim otvorenim stavovima koje je on iznosio bez dlake na jeziku.

Burna prošlost koju je Australijanac imao i u privatnom životu takođe mu je bila kamen spoticanja ovog puta (ali ne i ranije). Tačnije, njegovo priznanje da je fizički napao svoju bivšu devojku Kjaru Pasari. I tada nije smetalo čelnim ljudima BBC, ali diranje Sinera jeste.

