NIJE ZA STARO GVOŽĐE: Monfils osvojio turnir u Oklandu i postao najstariji šampion ATP tura (FOTO)

📊 A 38 ans et 132 jours, Gaël Monfils 🇫🇷 devient le 3ème joueur le plus âgé de l'ère Open à remporter un titre sur le circuit ATP, le plus âgé depuis plus de 47 ans !



1️⃣ Pancho Gonzales - 43 ans et 273 jours (1972)

2️⃣ Ken Rosewall - 43 ans et 11 jours (1977)

3️⃣ Gaël Monfils -…