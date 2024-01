DA LI JE OVAJ ČOVEK NORMALAN? Novak Đoković otkrio šta mu je fizioterapeut rekao kada je zatražio medicinsku pomoć (VIDEO)

NOVAK Đoković je posle 43 uzastopne pobede u Australiji - tamo izgubio. Srbija je poražena i eliminisana od domaćina turnira, ali najveći alarm bila je činjenica da je srpski teniser osetio bol u desnom ručnom zglobu i da mu je zbog toga nekoliko puta ukazana pomoć, doduše, nepotpuna i neadekvatna, na šta se posebno osvrnuo.

Foto: AP

- Osećam nelagodnost već dva dana. Pogoršalo se tokom jučerašnjeg, a posebno tokom današnjeg meča, ali ne želim da provodim mnogo vremena pričajući o tome i da oduzmem nešto od Aleksove pobede. Bio je veoma čvrst, kao i uvek - rekao je u sredu neposredno nakon meča.

A onda je oduševio svoje navijače i zapretio konkurenciji.

- Nikada ne znate šta može da se desi. U poslednja dva od tri nastupa sam bio povređen neposredno pred Australijan open i oba sam uspeo da osvojim. Nadam se da sada neću biti povređen, na tome ćemo raditi – da dovedemo moje telo u pravo i najbolje stanje kako bih se takmičio, nadam se, tokom čitavog Australijan opena - poručio je srpski as.

Đoković je otkrio sramno ponašanje fizioterapeuta, koji mu nije ukazao pomoć kakvu je tražio.

- Tražio sam medicinski tajm-aut, ali je on rekao da ne mogu da ga dobijem. Možete da dobijete pauzu samo ako povreda već postoji, objasnio mi je. Nisam razumeo šta to znači. Rekao je da sam mu rekao da se popravlja, pa da zbog toga ne misli da treba da dobijem medicinski tajm-aut. Rekao sam da se popravlja pre meča, ali kada je meč počeo juče i posebno danas se pogoršalo, pa mi je bio potreban tretman. Nije želeo da mi da medicinsku pomoć. To je sve, više od toga ne mogu da kažem - pojasnio je Đoković.

Junajted kup je služio kao priprema za Australijan open koji je na programu od 14. januara.

- Sve je to deo priprema za Australijan open, nadam se da ću tamo igrati najbolje. Opet, nikada nije lepo izgubiti meč, ali znate, neću dugo da mislim o tome. Sve je ovo deo pripreme, proces mi nije stran i već sam prolazio kroz ovo mnogo puta. Znam šta treba da uradim sa svojim timom da bih bio spreman.

