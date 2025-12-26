"OVO JE MUČENJE! PA, NJIH BOLI UVO": Bivši košarkaš žestoko opleo po igračima Partizana i Crvene zvezde

Košarkaši Partizana danas igraju prvu utakmicu pod novim trenerom Đoanom Penjarojom u Evroligi u okivru 18. kola Evrolige. Crno-belima su hitno potrebni bolji rezultati ako misle da se uključe u borbu za plej-in.

Pitanje je da li će španski trener uspeti da dovede stvari "pod konac", a situaciju u Partizanu komentarisao je poznati bivši košarkaš iz ABA lige, Nikola Otašević koji je nastupao između ostalog za Budućnost i MZT iz Skoplja.

Otašević je u podkastu "Jao Mile" dao interesantan predlog za Partizan, a to je da se tim iz Humske potpuno osloni na mlađe igrače.

- Istrpeo bih, bolje bi bilo da i navijači budu strpljivi, istrpeo bih jednu celu sezonu sa lošim rezultatima, postaviti neke stvari na svoje mesto, istrpeti ove klince što su igrali KLS, dati i njima neku šansu, pa možda neki od njih pet-šest za godinu ili dve budu nosioci igre. Takve stvari možda bismo mogli da gledamo, ne svi hoćemo na Fajnal for odmah. I onda dovedeš 12 igrača sa strane koji ništa ne razumeju ovde kako je. Treba strpljenja dok čekamo te strane košarkaše, kad bi postojala takva stvar da pokušaš jednu sezonu da igraš sa mladim igračima i da njima daš status. Imaš licencu tri godine, pusti nemoj da igraš Fajnal for. Kažem šta bi bilo najbolje za našu košarku da se uradi. Ovako si doveo devet ili deset igrača koje boli uvo i za Partizan i za Zvezdu i za Srbiju, i za srpsku košarku. Došli su po keš i to je to - kaže Nikola Otašević.

Mišljenja je bivši plej Budućnosti da je jedino rešenje da se pojave novi Bogdan Bogdanović i Miloš Teodosić.

- Ne kažem da je to rešenje, ali bi u budućnosti valjalo da se to radi. Ni ovo što igramo tri godine je mučenje, nema u reprezentaciji novih mladih igrača koji će da igraju Evroligu. Nekad si u svakoj evropskoj ekipi imao nekog igrača iz Srbije koji igra u Evroligi. Treba sad ove neke klince da guraš u vatru, kao što je radio Dule Vujošević. Istrpe navijači koju godinu, ali onda ćeš opet imati Bogdana Bogdanovića, Miloša Teodosića, imaćeš te neke igrače, tako bi trebalo, ako mislimo da nešto bude bolje. Ja sam navijač Partizana i ja volim da Partizan igra Fajnal for, volim da igra Evroligu, ali vidiš da ne može gore, da je katastrofa.







