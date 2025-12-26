Košarka

RAZBIJEN LUKA DONČIĆ! Hjuston je sila za Lejkerse

Новости онлине

26. 12. 2025. u 08:35

Košarkaši Hjustona pobedili su Los Anđeles Lejkerse 117:96 i prekinuli niz od dva poraza.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipu su do pobede predvodili Amen Tompson sa 26 poena, sedam skokova i pet asistencija i Kevin Durent sa 26 poena, osam asistencija i četiri skoka.

Džabari Smit pobedi je doprineo sa 16 poena i sedam skokova, a Alperen Šengun sa 14 poena i 12 skokova.

U ekipi Lejkersa najefikasniji je bio Luka Dončić sa 25 poena uz sedam asistencija i pet skokova, Lebron Džejms dodao je 18 poena i pet asistencija, a Ostin Rivs 12 poena.

Lejkersi su 27. put uzastopno igrali na Božić po gregorijanskom kalendaru, ukupno 52. put, u tradiciji koja je započeta 1949. godine.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Dalas 126:116 i ostvarili treću uzastopnu pobedu. Voriorse su predvodili Stefen Kari sa 23 poena, Deantoni Melton sa 16 i Džimi Batler sa 14 poena, devet skokova i devet asistencija.

U timu Dalasa Kuper Fleg postigao je 27 poena uz šest skokova i pet asistencija, a Brendon Vilijams imao je 26 poena. Pi Džej Vašington dodao je 14 poena i 10 skokova, a nekadašnji igrač Golden Stejta Klej Tompson utakmicu je završio sa sedam poena.

Tagovi
