"BILO JE LUDO"! Nikola Jokić nakon istorijske partije (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa posle prave drame savladali su Minesotu rezultatom 142:138 u meču odigranom na katolički Božić.

Foto: Profimedia

Najbolji akter bio je srpski centar Nikola Jokić sa tripl-dabl učinkom od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

On je po završetku meča pohvalio svoje saigrače.

- U prvom poluvremenu smo imali prednosti od deset razlike, koju su oni uspeli da stignu i pogodili su neverovatan šut pred kraj duela koji nas je odveo u produžetak. U nastavku smo napravili seriju od 9:0, oni su se još jednom vratili u meč, ali smo mi pronašli način da dođemo do pobede.

Na ovoj utakmici zabeležio si tripl-dabl sa preko 50 poena, kako uspevaš da održiš takav nivo igre uprkos stalnim rotacijama.

- Znamo da ako se neko povredi, što nikome ne želim naravo, drugi igrač mora da stane na njegovo mesto i da bude fokusiran. Igramo sa dosta energije, sa dosta oštrine, uspeli smo da dođemo do pobede.

O samoj utakmici rekao je sledeće.

- Bila je luda utakmica, malo je kasno, ali je uvek lepo kada se završi sa pobedom.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

