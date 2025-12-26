"BILO JE LUDO"! Nikola Jokić nakon istorijske partije (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa posle prave drame savladali su Minesotu rezultatom 142:138 u meču odigranom na katolički Božić.
Najbolji akter bio je srpski centar Nikola Jokić sa tripl-dabl učinkom od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.
On je po završetku meča pohvalio svoje saigrače.
- U prvom poluvremenu smo imali prednosti od deset razlike, koju su oni uspeli da stignu i pogodili su neverovatan šut pred kraj duela koji nas je odveo u produžetak. U nastavku smo napravili seriju od 9:0, oni su se još jednom vratili u meč, ali smo mi pronašli način da dođemo do pobede.
Na ovoj utakmici zabeležio si tripl-dabl sa preko 50 poena, kako uspevaš da održiš takav nivo igre uprkos stalnim rotacijama.
- Znamo da ako se neko povredi, što nikome ne želim naravo, drugi igrač mora da stane na njegovo mesto i da bude fokusiran. Igramo sa dosta energije, sa dosta oštrine, uspeli smo da dođemo do pobede.
O samoj utakmici rekao je sledeće.
- Bila je luda utakmica, malo je kasno, ali je uvek lepo kada se završi sa pobedom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
AU, ŠTA URADI NIKOLA JOKIĆ!? Brutalni Srbin nestvarnom partijom ugasio Minesotu (VIDEO)
26. 12. 2025. u 07:42
HAOS U DENVERU: Nižu se loše vesti za Nikolu Jokića
25. 12. 2025. u 20:15
SRBIJA JE ZGROŽENA! Luka Dončić bez premca, Nikola Jokić tek na šestom mestu
25. 12. 2025. u 07:55
DOMINACIJA SE NASTAVLjA: Odgovor za Nikolu Jokića ne postoji!
NEVEROVATNU sezonu igra najbolji košarkaš današnjice, a novo sjajno izdanje očekujemo na večerašnjem meču Nagetsa i Timbervulvsa koji zatvaraju božićni program u "Bol areni" (4.30).
25. 12. 2025. u 14:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)