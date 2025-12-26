Košarka

KOLORADO OVO NE PAMTI! Evo kako je Nikola Jokić za Božić stao uz rame NBA legendama (VIDEO)

Новости онлине

26. 12. 2025. u 08:15

Košarkaši Denvera pobedili su danas posle produžetka ekipu Minesote 142:138 i prekinuli njen niz od tri uzastopne pobede u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Foto: Profimedia

Nagetse je predvodio srpski centar Nikola Jokić tripl-dabl učinkom od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. On je pogodio važna slobodna bacanja u završnici, utakmicu je završio uz šut sa linije penala 22/23, a iz igre 15/21.

Istina, za obaranje ličnog rekorda i najbolji košgeterski učinak u karijeri nedostajalo mu je šest poena, ali... Nikola Jokić je večeras ispisao nove stranice NBA istorije! Srpski centar odigrao je treću najbolju utakmicu u istoriji Božićnog programa lige, a ispred njega ostali su samo Bernard King i Vilt Čemberlen. 

Legenarni King je 1984. godine u porazu Njujork Niksa od Nju Džersi Netsa ubacio neverovatnih 60 poena. Dvadesetak godina ranije Vilt Čemberlen je u istom dresu postavio rekord sa 59 koševa. Od večeras je, odmah iza njih, i Nikola Jokić koji je u pobedi protiv Minesote ubacio 56 koševa, podelio 15 asistencija i uhvatio 16 skokova. 

Nagetsi su do pobede došli nakon 54 minuta ogromne borbe u Koloradu, a glavni krivac bio je baš Nikola Jokić. 

POVUKLA SE IZ JAVNOSTI: Milica Todorović se oglasila pred porođaj - Budite okruženi ljubavlju

POVUKLA SE IZ JAVNOSTI: Milica Todorović se oglasila pred porođaj - "Budite okruženi ljubavlju"