KVALITET JE NA STRANI PODGORIČANA: Budućnost je slavila u Beogradu

KOŠARKAŠI Budućnosti će u 12. kolu Evrolige ugostiti Megu.

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga

Ovi rivali su se sastali pre samo mesec dana u Beogradu u okviru osmog kola i Podgoričani su tada slavili rezultatom 65:98.

Igrači Mege su dobro otvorili utakmicu, međutim, već početkom druge četvrtine Budućnost je u potpunosti preuzela kontrolu.

Najefikasniji na terenu bio je Kovilar koji je igrao u svom ritmu, Ukrajinac je utakmicu završio sa 14 poena i 5 asistencija.

Bogoljub Marković je bio najistaknutiji u poraženom taboru sa 18 pogodaka i 9 skokova.

Verujemo da će danas pasti veliki broj poena.

