BOKSING DEJ KLASIK NA OLD TRAFORDU: Junajted bez kapitena dočekuje "svrake" koja ga redovno pobeđuju prethodnih godina

JEDINI meč Premijer lige na Boksing dej ove sezone igra se na „Old Trafordu“ gde Mančester junajted dočekuje Njukasl (21.00). Istorija je na strani "crvenih đavola“, ali forma, kadrovski problemi i nedavni međusobni dueli sugerišu da nas čeka veoma neizsvestan okršaj.

FOTO: Tanjug/AP

Mančester junajted je tradicionalno najuspešniji klub kada je u pitanju 26. decembar, ali ovog puta u meč ulazi sa ozbiljnim teretom.

Poraz od Aston Vile (2:1) prekinuo je seriju od četiri meča bez poraza i još važnije – Ruben Amorim je ostao bez kapitena Bruna Fernandeša, koji je zbog povrede zadnje lože van terena narednih nekoliko nedelja.

Statistika ne ide u prilog domaćinu: od sezone 2022/23, Junajted nije pobedio nijedan premijerligaški meč bez Fernandeša u startnoj postavi.

Uz to, "crveni đavoli“ su bez pobede na poslednja tri domaća ligaška susreta i već 10 utakmica na "Old Trafordu“ nisu sačuvali svoju mrežu.

Njukasl dolazi sa svojim problemima, ali i sa dozom samopouzdanja. Iako su protiv Čelsija prokockali vođstvo od 2:0 (2:2), izdanje u prvom poluvremenu pokazalo je koliko tim Edija Haua može da bude opasan.

Nik Voltemade se istakao sa dva gola, ali defanzivna nestabilnost ostaje najveći problem "svraka“, koje takođe 10 mečeva ne znaju za utakmicu bez primljenog gola.

Ipak, vredi podsetiti da je Njukasl pre tačno godinu dana slavio na istom mestu sa 2:0 i uzeo duplu pobedu protiv Junajteda prošle sezone, a na poslednjih šest duela čak pet puta je bio bolji od Mančestera.

Što se tiče predloga, prednost dajemo gostima koji bolje izgledaju u ovom trenutku, imaju manje zdravstvenih problema, a i u skorije vreme igraju odlično protiv večerašnjeg rivala.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1,55)

TIP ZA HRABRIJE: 2 (kvota 2,75)

