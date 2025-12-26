LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
15.30 Haverfordvest - Laneli 1 (1,26)
16.00 Lohgol - Armag siti 1 (1,37)
18.30 Hilal - Halidž 1 (1,24)
Ukupna kvota: 2,61
