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TEŽAK ISPIT ZA KRALJEVČANE: Odbojkaše Ribnice očekuje kup utakmica protiv Takova

Goran Ćirović

26. 10. 2026. u 11:42

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Odbojkaši kraljevačke Ribnice poraženi su u prvom kolu elitnog ranga u Požarevcu od domaćeg Mladog radnika (1:3), a već sutra očekuje ih novi izazov, ovoga puta u Kupu Srbije

ТЕЖАК ИСПИТ ЗА КРАЉЕВЧАНЕ: Одбојкаше Рибнице очекује куп утакмица против Такова

G.Šljivić

U osmini finala najmasovnijeg domaćeg takmičenja, kraljevački „musketari“ gostovaće u Gornjem Milanovcu ekipi Takova koja je na premijeri nove sezone takođe doživela poraz od Radničkog u Kragujevcu.

A, nakon duela u Gornjem Milanovcu, Ribnicu očekuje i prvi meč na domaćem terenu u Superligi, kada će u drugom kolu dočekati beogradsku Crvenu zvezdu.

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