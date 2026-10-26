TEŽAK ISPIT ZA KRALJEVČANE: Odbojkaše Ribnice očekuje kup utakmica protiv Takova

Odbojkaši kraljevačke Ribnice poraženi su u prvom kolu elitnog ranga u Požarevcu od domaćeg Mladog radnika (1:3), a već sutra očekuje ih novi izazov, ovoga puta u Kupu Srbije

G.Šljivić

U osmini finala najmasovnijeg domaćeg takmičenja, kraljevački „musketari“ gostovaće u Gornjem Milanovcu ekipi Takova koja je na premijeri nove sezone takođe doživela poraz od Radničkog u Kragujevcu.

A, nakon duela u Gornjem Milanovcu, Ribnicu očekuje i prvi meč na domaćem terenu u Superligi, kada će u drugom kolu dočekati beogradsku Crvenu zvezdu.