TEŽAK ISPIT ZA KRALJEVČANE: Odbojkaše Ribnice očekuje kup utakmica protiv Takova
Odbojkaši kraljevačke Ribnice poraženi su u prvom kolu elitnog ranga u Požarevcu od domaćeg Mladog radnika (1:3), a već sutra očekuje ih novi izazov, ovoga puta u Kupu Srbije
U osmini finala najmasovnijeg domaćeg takmičenja, kraljevački „musketari“ gostovaće u Gornjem Milanovcu ekipi Takova koja je na premijeri nove sezone takođe doživela poraz od Radničkog u Kragujevcu.
A, nakon duela u Gornjem Milanovcu, Ribnicu očekuje i prvi meč na domaćem terenu u Superligi, kada će u drugom kolu dočekati beogradsku Crvenu zvezdu.
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