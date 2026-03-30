OSTALA JOŠ SAMO TITULA: Rukometaši Partizana preksinoć se radovali trećem trofeju u ovoj sezoni

TROFEJE osvajaju kao na traci. Rukometaši Partizana su posle trijumfa uSuperkupu Srbije i Svesrpskom kupu, preksinoć na svojoj Banjici osvojilii Kup "Prof. dr Branislav Pokrajac". I obećavaju da na tome neće stati, jer žele da odbrane šampionsku krunu i postanu najtrofejnija generacijacrno-belih.

- Sada ubiremo plodove višegodišnjeg mukotrpnog rada. Prošao sam u klubu sve, od dana kada smo se borili za opstanak, do godina rasta, kako bismo sada došli u situaciju da osvajamo sve trofeje. Osećaj je fenomenalan, ostvarenje dečačkih snova - kaže za sajt RK Partizan Ivan Mićić.

Sjajni pivotmen ističe da su u finalu Dinamo (34:27) slomili kao i sve ostale protivnike ove sezone:

- Mislim da je presudila naša čvrsta odbrana, sjajni Trnavac na golu. Ostvarili smo prednost tokom prvog poluvremena, u drugom smo kontrolisali meč i uvećavali prednost.

Partizan se na trofejnu stazu vratio dolaskom stratega Đorđa Ćirkovića, koji smatra da zacrtani cilj još nije ostvaren.

- Igračima sam rekao u svlačionici, kada se igra finalna utakmica da ne mora da bude savršena, ali mora da bude završena. Kontrolisali smo meč i zasluženo pobedili. Već od ponedeljka se spremamo za osvajanje najvažnijeg trofeja - jasan je Ćirković.

Iskusni stručnjak ne krije da je srećan što je Partizan posle više od decenije osvojio trofej pred svojim navijačima, kojima je zahvalan na velikoj podršci.

- Kontrolisali smo utakmicu, ali smo imali određenih problema, jer su oni kvalitetna ekipa. U prvih desetak minuta mučili smo se u odbrani, koja se konsolidovala ulaskom Kabe. Pred kraj prvog dela bilo je malo problema u napadu, ali tada je Šijan dao dodatnu energiju. Uputili smo više od 50 šuteva na gol, napravili tehničku grešku u 56.minutu. Sve je to posledica discipline ekipe, ne pamtim finalni meč sa jednom greškom. Mada su neke stvari mogle da budu bolje u oba pravca - podvlači Ćirković.

Aljoša Damjanović bio je najbolji igrač finalne utakmice:

- Pripremali smo se za finale maksimalno, energija je bila na najvišem nivou, golman Trnavac je bio tu kada je bilo najpotrebnije, a fenomenalni navijači su nam dali vetar u leđa. I prednost nismo ispuštali do kraja meča.

Zečević: Da uđemo u istoriju

NIKOLA Zečević je godinama živeo za dane slave...

Prvi put sam igrao finale Kupa na Banjici. Drago mi je što smo opravdali ulogu favorita. Nismo dobro otvorili meč, ali smo u nastavku ispravili greške i zasluženo osvojili pehar. Dinamo je igrao odlično, nisu bili lak protivnik, iako semafor govori drugačiji. Sada napadamo još jednu krunu, šampionsku, jer želimo da postanemo najtrofejnija generacija u istoriji Partizana - kaže za RSS Zečević.