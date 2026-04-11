JESTE LI NEKAD BILI U PODZEMNOM GRADU KARAĐORĐEVIĆA? Mali Ostrog, Orlovine, Drina, jezero... - dragulji malozvorničkog kraja (FOTO)

TURISTI iz zemlje i sveta u sve većem broju jezde ka Malom Zvorniku, ne samo na putu do Jadrana, Tare i Zlatibora, već da se zadrže i uživaju u ovdašnjim prirodnim lepotama između Drine, njenog jezera, planine Gučevo, da vide podzemni grad Karađorđevića, značajno arheološko nalazište Orlovine.

Najveće interesovanje je za boravak na i oko Drinskog jezera, koje se prostire od Drine, pa sve do toka Drine, na granici malozvorničke i ljubovijske opštine.Osim turistima, ovo je raj i za ribolovce, jer je bogat riblji fond i u jezeru i u Drini, sa druge strane brane HE "Zvornik", koja, od pokretanja, pre 70 godina ima, kao i danas najsavremenije, riblju stazu, pa ribe kruže od jezera ka reci i suprotno.

Obala jezera je načikana na svakom koraku vikendicama, kućama, a sve više i vilama i drugim zdanjima sa svim sadržajima, uključujući i prelepe bazene, sportske terene, igraonice za decu, mesta za roštiljanje, letnjikovce za sedenje, prostore za sunčanje. Na jezeru su i mnogi čamci, na pogon motora i bez njega, skuteri i brodići.

Gostima na brodićima imaju i posluženje, razna ića i pića, uživanje u dva priobalja, zadržavanje za kupanje nasred jezera, muziku i razne poslastice.I, to ne samo u jeku sezone kada se održavaju manifestacije poput "Drinske regate", koja se na jezeru vozi motornim čamcima, "Škobaljijade", Somovijade", "Gurmanijade", "Likovne kolonije"...

Mnogi ljudi izdaju u zakup svoje sobe i apartmane. Interesovanje je veliko, a tu su i ugostiteljski odnosi, gde je sve po najvišim svetskim aršinima, ukljčujući i zatvorene bazene, poput onog u Budišiću, kod Malog Zvornika, odakle pucaju divni pogledi na Republiku Srpsku, ali i brda i planine Srbije.

-Ovo je, stvarno, raj i nema ko jednom dođe da ne poželi ponovo da se vrati - priča Zoran Mirković Mirkača, dok sprema brod na jezeru za goste, koji se najavljuju i iz inostranstva. - Kraj je bogat i bogomoljama, pa se često, na bajkovit način, pomeša svež vazduh sa jezera i miris tamjana. Divovata kakva se može samo da poželi.Uživamo sa našim gostima.

Pažnju privlači i u steni urađena bogomolja "mali Ostrog", koja gleda na Drinu i Zvornik, u Republici Srpskoj. Tu je podzemni grad Karađorđevića, koji je izgrađen, između dva rata, kao rezervni položaj Vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije, koji je uređen, ima bogate sadržaje, koji se stalno proširuju.

Podzemni grad Karađorđevića Turistička organizacija opštine Mali Zvornik s ponosom je predstavila na Beogradskom sajmu turizma kao i blagodeti i lepote Radaljske banje i Radaljskog jezera, kao i centralnu letnju manifestaciju „Dani sportsko – rekreativnog i kulturnog turizma – Drina je smisao života“.