TRAMP OPLEO PO PAPI: Lav bi trebao da se sabere i da koristi zdrav razum, a ne da bude političar

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kritikovao je papu Lava XIV, optužujući ga za "slabost po pitanju kriminala" i "lošu spoljnu politiku".

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da papa govori o "strahu" od njegove administracije, ali da ne pominje, kako je rekao, strah koji su hrišćanske organizacije imale tokom pandemije korona virusa, kada su, prema njegovim tvrdnjama, sveštenici i verski lideri hapšeni zbog održavanja verskih službi.

Američki predsednik je takođe naveo da se ne slaže sa papinim navodnim stavovima o Iranu i nuklearnom oružju, kao ni sa kritikama američke politike prema Venecueli.



U objavi je istakao da ne želi papu koji smatra da bi Iran trebalo da poseduje nuklearno oružje niti onog koji osuđuje američku vojnu akciju protiv Venecuele.

Tramp je dodao da više ceni papinog brata Luisa, za kog je naveo da podržava njegov politički pokret "MAGA" i ocenio da je izbor Lava XIV za papu bilo iznenađenje i da nije bio "među favoritima" za tu funkciju.

Takođe je kritikovao papine kontakte sa političkim ličnostima bliskim bivšem predsedniku Amerike Baraku Obami, uključujući stratega Dejvida Akselroda.

Tramp je zaključio da bi papa trebalo da se fokusira na versku ulogu i, kako je naveo, "bude veliki papa, a ne političar".

"Lav bi trebalo da se sabere kao papa, da koristi zdrav razum, da prestane da se ugađa radikalnoj levici i da se fokusira na to da bude Veliki papa, a ne političar. To ga jako boli i, što je još važnije, boli Katoličku crkvu", naveo je on.

