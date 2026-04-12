KRPEŽ ŠLEZAK SVIRALA KRAJ: Srećna sam, ispunjena, ponosna, ovako je najlepše
RUKOMETAŠICE Srbije igraće na Evropskom prvenstvu, ali tamo neće biti Katarine Krpež Šlezak koja se oprostila od reprezentativnog dresa.
Ona je poslednji meč u nacionalnoj selekciji odigrala u pobedi naše reprezentacije nad Ukrajinom (30:21).
- Srećna sam, ispunjena, ponosna i znam da je ovo najlepši kraj. Uvek smo bile tu jedna za drugu i ići ću na prvenstvo Evrope da ih bodrim i navijam, Srbija je imala uvek posebno mesto i ovaj dres ću imati dok sam živa - rekla je Krpež Šlezak, a preneo sajt Rukometnog saveza Srbije.
Utiske posle meča iznela je i selektorka Sandra Kolaković.
- Pobeda ni jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Srbija ima potencijala, sve igračice su igrale i to je važno. Dobro je što smo ovako zaokružili cklus i već 1. juna krećemo u novi rad - istakla je Kolaković.
Evropsko prvenstvo se održava od 3. do 20. decembra 2026. u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.
