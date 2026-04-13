NAJAVIO NASTAVAK SARADNJE: Fico čestitao pobedu novom mađarskom premijeru

PREMIJER Slovačke Robert Fico čestitao je novoizabranom premijeru Mađarske, Peteru Mađaru, pobedu na parlamentarnim izborima, a zahvalio se i odlazećem mađarskom lideru Viktoru Orbanu na dosadašnjoj saradnji.

Fico je na svom Fejsbuk profilu poručio da je Slovačka spremna za intenzivnu saradnju s novom mađarskom vladom. Naglasio je da zajedničko delovanje u zaštiti energetskih interesa ostaje jedan od ključnih ciljeva saradnje dve zemlje.

- Zainteresovani smo za prijateljske i obostrano korisne odnose sa Mađarskom i za iznadstandardni status nacionalnih manjina koje žive na teritorijama naših zemalja. Slovačka vlada želi da oživi format V4 i zajedničko delovanje sa Mađarskom u zaštiti naših energetskih interesa - naveo je premijer slovačke.

Takođe je dodao da veruje da i dalje postoji eminentni interes Slovačke i Mađarske, ali i cele Centralne Evrope, za obnavljanje rada naftovoda Družba.

Fico je na kraju zahvalio Orbanu na godinama odlične saradnje.

- U atmosferi međusobnog poštovanja, uložili smo ogromnu energiju u visokokvalitetne slovačko-mađarske odnose, koji nikada nisu bili na tako visokom nivou kao u ovom periodu. Njegov potez na kapiju, kad je u pitanju zaštita suvereniteta i nacionalnih interesa, bio je i uvek će biti odličan primer za mene - istakao je Fico.

Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa Petera Mađara osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 93 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke.

BONUS VIDEO: TOTALNA DOMINACIJA VUČIĆA