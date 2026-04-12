Košarka

REAL SPREMAN ZA ZVEZDU: "Kraljevići" ubedljivi pred duel sa crveno-belima u Evroligi

Časlav Vuković

12. 04. 2026. u 21:43

REAL Madrid će u poslednjem 38. kolu Evrolige igrati protiv Crvene zvezde, a "kraljevići" u dobrom raspoloženju dočekuju taj duel, pošto su u ACB ligi kao gosti savladali San Pablo Burgos sa 94:78 (25:20, 18:19, 23:18, 28:21).

FOTO: Pacific Press / Sipa USA / Profimedia

Nije klub iz glavnog grada Španije dozvolio protivniku da napravi iznenađenje. Rutinski je slavio i spreman je za okršaj sa crveno-belima.

Držao se Burgos do poluvremena. Posle 20 minuta igre domaćin je bio u zaostatku od četiri poena - 39:43.

Ipak, u nastavku utakmice kvalitet izabranika Serđa Skariola je došao do izražaja i Real je slomio otpor rivala.

Najefikasniji kod "kraljevića" bio je Mario Hezonja sa 20 poena, pratio ga je Gabrijele Proćida sa 15. U poraženom timu najviše se istakao Leo Meindl sa 18, dok su Itan Hap i Džered Šakelford brojali do 10.

Real Madrid je prvi u ACB ligi sa učinkom 24-2, Burgos zauzima 15. mesto sa 7-19.

Podsetimo, Crvena zvezda u "Movistar areni" gostuje u četvrtak od 20.45.

