TRAMP KIPTI OD BESA: Trošenje biliona dolara na NATO radi odbrane od Rusije je smešno

В.Н.

13. 04. 2026. u 07:55

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je smešnim to što Sjedinjene Američke Države troše bilione dolara na NATO pod izgovorom da pomažu Alijansi da se „brani od Rusije“.

ТРАМП КИПТИ ОД БЕСА: Трошење билиона долара на НАТО ради одбране од Русије је смешно

Foto: Depositphotos/borkus/simonalvinge, Mandel NGAN/AFP/Profimedia

„Potrošili smo bilione dolara na NATO da bismo im pomogli da se odbrane od Rusije. Ako razmislite o tome, branimo se od Rusije. Dugo sam mislio da je to malo smešno, ali smo potrošili bilione dolara na ovo. Mislim da je ovo nešto što će biti ozbiljno razmotreno“, istakao je američki lideru razgovoru sa novinarima u vazduhoplovnoj bazi „Endruz“.

Ranije je, u intervjuu za medije, Tramp izjavio da SAD treba da preispitaju svoj odnos sa NATO-om nakon što je Alijansa odbila da podrži Vašington u njegovoj operaciji protiv Irana. Predsednik je izrazio uverenje da saveznici Vašingtona u Alijansi neće priskočiti u pomoć SAD u budućnosti ako bude potrebno.

(Sputnjik)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

