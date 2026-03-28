ZA FINALE SA MARSELJOM. Vaterpolisti Radničkog i u revanšu četvrtfinala Evrokupa u Kragujevcu savladali Primorac sa 17:15

Slobodan Krstović

28. 03. 2026. u 21:51

CILj je ostvaren. Vaterpolisti Radničkog overili su polufinale Evrokupa. Kragujevčani su posle 14:10 u Kotoru i u revanšu četvrtfinala bili bolji od Primorca - 17:15 (3:5, 5:2, 4:4, 5:4). Šumadinci će se za finale, 25.aprila i 9. maja, boriti sa Marseljom, koji je eliminisao Sabadelj. U drugom polufinalu sastaju se Jadran ST - BVSC.

ЗА ФИНАЛЕ СА МАРСЕЉОМ. Ватерполисти Радничког и у реваншу четвртфинала Еврокупа у Крагујевцу савладали Приморац са 17:15

Foto : SPD Radnički

Kotorani su opasni pripretili u prvom delu, početkom druge četvrtine su poveli sa 6:3, ali su se domaćini na vreme trgli i serijom 5:1 preokrenuli na 8:7. Gosti se nisu predavali pa su i u trećoj četvrtini poveli sa 11:9, da bi Kragujevčani opet uzvratili i vratili prednost - 12:11. U poslednjih osam minuta igrači Primorca su pretili do finiša, kada su Prlainović i Pijetlović stavili tačku na meč - 17:15.

Ostali rezultati revanš mečeva četvrtfinala Evrokupa: Sabadelj - Marselj 14:14 (prvi meč 12:17), Jadran ST - Panatinaikos 19:19 (11:10), Oradea - BVSC 7:12 (8:14).

RADNIČKI - PRIMORAC 17:15

BAZEN u Kragujevcu. Gledalaca: 800. Sudije: Kovač (Mađarska) i Balanesku (Rumunija). Igrač više: Radnički 10 (9), Primorac 8 (4). Peterci: Radnički 1 (1), Primorac 2 (2).

RADNIČKI: Fountejn, Strahinja Rašović 2, Dedović, Ranđelović 1, Petar Jakšić 1, Pijetlović 3, Prlainović 1, Nikola Jakšić 4, Murišić 1, Vapenski 2 (1), Vlahopulos, Viktor Rašović 1, Todorovski, Dadvani 1.

PRIMORAC: Rističević, Brguljan 1, Savo Ćetković 1, Inaba 4 (1),Mršić, Petković, Vidović, Vučković 4, Vico 2, Brkić, Petar Ćetković 1, Stanojević 1 (1), Pejović, Perov.

Četvrtine: 3:5, 5:2, 4:4, 5:4.

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan

