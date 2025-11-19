SRBIJA TUGUJE: Umro legendarni sportista, član SANU, saradnik NASA, naučnik koji pomogao da čovek odleti na Mesec...

Najnovije vesti iz sporta su tužne.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kako prenosi Radio-televizija Herceg Novi, u Kaliforniji je u nedelju u 93. godini preminuo profesor dr Dragoslav Šiljak, inženjer, sportista, član SANU, osvajač srebrne medalje u vaterpolu na Olimpijskim igrama 1952. godine u Helsinkiju i osvajač titule sa Jadranom 1959. godine.

U tekstu koji počinje rečima "Otišao je još jedan član zlatne Jadranove šampionske generacije iz 1958. i 1959. godine" ističe se sledeće:

Rođen je u Beogradu 1933. godine. Bio je vaterpolista Crvene zvezde, Severa, Jadrana (HN), Partizana i reprezentacije Jugoslavije.

Sportom je počeo da se bavi sa 14 godina. Igrao je vaterpolo u omladinskom timu Crvene zvezde, koji je promenio ime u Sever. Sa 16 godina postao je prvotimac i član omladinske reprezentacije Jugoslavije u utakmici sa Italijom, a kao maturant gimnazije i član reprezentacije za Olimpijske igre u Helsinkiju.

Nakon Jadrana prešao je u Partizan sa kojim je 1963. godine osvojio titulu prvaka Jugoslavije, a odmah iste godine i Kup evropskih šampiona, prvi od sedam koliko ih je u istoriji osvojio beogradski klub.

Šiljak je bio jedan od najboljih studenata Elektrotehničkog fakulteta, a istovremeno i reprezentativac u vaterpolu, iz generacije koja je prvi put u istoriji ovog sporta podarila Jugoslaviji srebrnu olimpijsku medalju.

Na beogradskom Elektrotehničkom fakultetu je bio prvi magistar te visokoškolske ustanove, a 1963. godine je doktorirao.

Vaterpolo karijeru završava 1964. godine kada odlazi u Ameriku u cilju stručnog usavršavanja.

Odmah je dobio mesto profesora na prestižnom univerzitetu Santa Klara, a kasnije kao saradnik NASA uz Vernera fon Brauna, radio na projektu upravljanja raketom „Saturn V” u okviru svemirskog programa „Apolo”. Ova raketa je, nekoliko godina kasnije, ponela prve ljude na Mesec.

Bio je član najuglednijih američkih naučnih institucija, između ostaloga, i doživotni član Instituta američkih elekroinženjera. Takođe je član i SANU. Mnogi studenti iz Jugoslavije dolazili su kod njega na konsultacije, mnogi su kod njega i doktorirali.

Od 1983. godine Šiljak je profesor na B & M Svig univerzitetu, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, asistent od 1960. do 1963. godine, i docent od 1963. do 1964. godine.

Tokom rada objavio je brojne knjige i naučne radove u Jugoslaviji i SAD, i dobitnik je brojnih nagrada.

- Porodičan čovek, uspešan u svemu čega se prihvatiom, u sportu, nauci, obrazovanju i životu. Pamtićemo ga po osmehu, dostojanstvu, optimizmu, sportskom duhu, medaljama i titulama. Hvala ti za sve što si učinio za Jadran. Ponosni smo što si bio deo našeg kluba. Zauvek ćeš ostati u našem sećanju - oprostili su se od Šiljka iz VPK Jadran.

Komemoracija je danas u 19 sati a biće sahranjen na srpskom groblju u Kolmi u predgrađu San Franciska.

