DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije

SNAGA Partizana je u zajedništvu. Timski duh, jedinstvo, drugarstvo motivisali su Veljka Popovića da crno-beli dres nosi već pet godina. Mladi rukometaš se raduje što klub iz godine u godine raste, osvaja trofeja i što uz pomoć saigrača napreduje tako da je zaslužio da mu novi selektor Raul Gonzales pruži novu šansu i u reprezentaciji Srbije. I navikao je da bude strpljiv, da nigde ne žuri, tako da verujem da će se izboriti za svojih pet minuta u najdražem dresu.

foto maja nastić/rk partizan

Kao sedmogodišnjak krenuo je u mini školi rukometa "DIF", koji je vodi profesor. dr Branko Gardašević. Posle nekoliko godina zaigrao je za Rakovicu iz koje je prešao u Obilić...

- U mojoj prvoj superligaškoj sezoni bio sam jedan od najboljih strelaca lige, primetili su me ljudi iz Partizana, pozvali i 2021.sam obukao crno-beli dres - kaže Popović (25).

Jedan je od retkih igrača koji nije potražio sreću u inostranstvu, uz Partizan je bio i kada klub nije bio tako jak kao sada...

- Nije sve u novcu, presudan je duh ekipe, zajedništvo. To nas je držalo u klubu, a ključan trenutak je bio kada smo osvojili Kup Srbije. Mislim da se posle toga sve podiglo u Partizanu, i rukovodstvo, i finansije, i igrački kadar... Atmosfera je odlična i mislim da ćemo ove sezone biti još uspešniji - naglašava Popović.

Oduvek je voleo da igra na poziciji srednjeg beka, mada ga u poslednje vreme igra i levog beka.

- Od malena sam hteo da budem srednji bek, mada su me stavljali i na poziciji krula. Volim da organizujem igru, da ne budem skroman rukomet odlično znam - ističe Popović.

A s kim bi mogao da igram zatvorenih očiju u Partizanu.

- Sa Ivanom Mićićem. Znamo se ceo život, komšije smo, živimo jedan pored drugog - priznaje Popović.

Svestan je Veljko da je konkurencija veoma jaka u reprezentaciji. Zato ga je obradovao nedavni poziv Gonzalesa, koji mi je dao šansu da igra protiv Slovenije (34:35).

- Nadam se da sam šansu iskoristio maksimalno.Prvi put me je pozvao Toni Đerona za Mediteranske igre, na kojima smo osvojili bronzu. Bilo mi je prelepo. Na drugi poziv sam čekao tri godine, ali sam bio strpljiv. A to je ključno - kaže Veljko.

Prezadovoljan je saradnjom sa novim selektorom Gonzalesom...

- Imali smo tri, četiri dana da se uigramo, možda nismo imali sreću na kraju protiv Slovenije (34:35), ali sam zadovoljan kako smo igrali. Istina, igrao sam više levog nego srednjeg beka, ali mi nije smetalo. Jako mi je značio rad sa Raulom. Meni i prija španski sistem, to je današnji rukomet, koji se bazira na taktici u odbrani i napadu, brzom trčanju, tranziciji. Trudiću se u Partizanu da igram još bolje kako bih konkurisao i za tim na EP - ističe Popović.

U Partizanu se forsira drugi sistem...

- Nije teško priglagoditi se svakom sistemu. I Ćirkovićev sistem je odličan, što se pokazalo u poslednje dve i po godine - smatra Popović.

Ne smeta mu ni što su sada ambicije kluba veće, što se napadaju svi domaći trofeji.

- Normalno je da ambicije rastu, da je pritisak sve veći, da je teže i zbog Lige Evrope, ali sve to ti olakšava da postaneš bolji igrač. Još da nam je liga jača - primećuje Popović.

Veljko je svestan da ima vrline i mane, spreman je da uči svaki dan.

- Trebalo bi da dobijem na fizičkoj masi, da ponekad bude smireniji u igri. Ali i svaki dan se nauči nešto novo - kaže Popović.

Španci opasni u napadu

CRNO-BELI u trećem kolu grupe H Lige Evrope u utorak (18.45) dočekuju španski Leon.

- Reč je o dobroj ekipi. Mislim da su tanji u odbrani, da su mnogo bolji u napadu i da svih 60 minuta jurišaju ka protivničkom golu. Trče sve vreme, pravi su predstavnici španske škole. Mislim da nam od duela sa njima, kod nas i kod njih, zavisi plasman u drugu rundu - ističe Popović.

TABELA grupe H: Nekse 3, Kadeten 2, Partizan 2, Leon 1 bod.

Fakultet je obavezan

POPOVIĆ je pre par godina diplomirao Visoku hotelijersku školu.

- To mi daje sigurnost, jer bez završenog fakulteta se ne može. Po meni svaki sportista bi trebalo obavezno da završi fakultet,jer se zna koliko je rukomet neprofitabilan sport, tako da je neophodno imati nešto u rukama - ističe Popović.