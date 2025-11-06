Ostali sportovi

RADNIČKI SE RADOVAO: Kragujevčani u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u gostima savladali Hartberg sa 3:2

Slobodan Krstović

06. 11. 2025. u 05:00

ODBOJKAŠI Radničkog su u prvom meču druge runde kvalifikacija za grupnu fazu Lige šampiona u Austriji savladali domaći Hartberg sa 3:2 (25:22, 18:25, 24:26, 25:20, 15:11). Kragujevačne u revanšu 12.novembra (18.00) bilo koja pobeda vodi u treću rundu. Ukoliko izgube sa 3:2 odlučivaće „zlatni set“, koji se igra do 15 poena. Ispašće ako Austrijanci pobede sa 3:0 ili 3:1.

РАДНИЧКИ СЕ РАДОВАО: Крагујевчани у првом мечу другог кола квалификација за Лигу шампиона у гостима савладали Хартберг са 3:2

odbojkaški savez Srbije

Pulene Alekse Brđovića mogli su slave i sa 3:1, da u trećem setu nisu prokockali 8:4, 16:12, 20:17, 24:23. Ipak, smogli su snage da naprave preokret i naprave korak ka trećem kolu. Ukoliko eliminišu Hartberg za ulazak u elitu boriće se sa Dinamom iz Bukurešta ili ljubljanksim ACH Volejom. U prvom meču slavili su Rumuni sa 3:1.

Inače,  odskočili su Bojović sa 25, Ćirović sa 20 , Kovač sa 16, Lopar sa 11 i Gajović sa sedam poena.

