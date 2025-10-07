Ostali sportovi

UFC OBJAVIO: Suspendovan Konor Mekgregor!

Filip Milošević

07. 10. 2025. u 21:49

Nekadašnji šampion, Konor Mekgregor, suspendovan je na 17 meseci pošto je prekršio antidoping pravil, objavio je UFC.

УФЦ ОБЈАВИО: Суспендован Конор Мекгрегор!

FOTO: Tanjug/AP

Njegova suspenzija će biti retroaktivna od poslednjeg datuma propuštanja testiranja, što znači da neće moći da se bori do 20. marta 2026. godine.

Inače, Mekgregor će se naredne godine boriti u Beloj kući na UFC događaju u Vašingtonu.

