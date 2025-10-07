UFC OBJAVIO: Suspendovan Konor Mekgregor!
Nekadašnji šampion, Konor Mekgregor, suspendovan je na 17 meseci pošto je prekršio antidoping pravil, objavio je UFC.
Njegova suspenzija će biti retroaktivna od poslednjeg datuma propuštanja testiranja, što znači da neće moći da se bori do 20. marta 2026. godine.
Inače, Mekgregor će se naredne godine boriti u Beloj kući na UFC događaju u Vašingtonu.
