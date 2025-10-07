UFC OBJAVIO: Suspendovan Konor Mekgregor!

Nekadašnji šampion, Konor Mekgregor, suspendovan je na 17 meseci pošto je prekršio antidoping pravil, objavio je UFC.

FOTO: Tanjug/AP

Njegova suspenzija će biti retroaktivna od poslednjeg datuma propuštanja testiranja, što znači da neće moći da se bori do 20. marta 2026. godine.

Breaking: Conor McGregor has accepted an 18-month period of ineligibility for a violation of the UFC Anti-Doping Policy (UFC ADP), Combat Sports Anti-Doping announced on Tuesday.



McGregor missed three attempted biological sample collections within a 12-month period in 2024,… pic.twitter.com/L4QHsIXrL7 — ESPN MMA (@espnmma) October 7, 2025

Inače, Mekgregor će se naredne godine boriti u Beloj kući na UFC događaju u Vašingtonu.