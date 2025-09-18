DINAMO - PARTIZAN! Od petka do ponedeljka drugo kolo ARKUS lige za rukometaše, a u derbiju...
DRUGO kolo ARKUS lige za rukometaše otvaraju u Kaću Jugović i Šamot. Derbi kola igra se u subotu, kada u Pančevu Dinamo dočekuje šampiona Partizan. Crvena zvezda će u nedelju dočekati Radnički, a kolo zatvraju u ponedeljak Vranje i Metaloplastika.
DRUGO kolo ARKUS lige za rukometaše, petak: Jugović - Šamot (19.00). Subota: Dinamo - Partizan (18.00), Proleter - Vojvodina (18.00), Kikinda - Dubočica (18.00). Nedelja: Crvena zvezda - Radnički (19.30). Ponedeljak: Vranje - Metaloplastika (19.00).
Tabela: Vojvodina, Metaloplastika, Partizan, Radnički, Dinamo, Šamot 2, Proleter, Jugović, Kikinda, Dubočica, Vranje, C. zvezda 0 bodova.
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 15:20
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
