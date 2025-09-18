Ostali sportovi

DINAMO - PARTIZAN! Od petka do ponedeljka drugo kolo ARKUS lige za rukometaše, a u derbiju...

Slobodan Krstović

18. 09. 2025. u 18:54

DRUGO kolo ARKUS lige za rukometaše otvaraju u Kaću Jugović i Šamot. Derbi kola igra se u subotu, kada u Pančevu Dinamo dočekuje šampiona Partizan. Crvena zvezda će u nedelju dočekati Radnički, a kolo zatvraju u ponedeljak Vranje i Metaloplastika.

Foto: Profimedia

DRUGO kolo ARKUS lige za rukometaše, petak: Jugović - Šamot (19.00). Subota: Dinamo - Partizan (18.00), Proleter - Vojvodina (18.00), Kikinda - Dubočica (18.00). Nedelja: Crvena zvezda - Radnički (19.30). Ponedeljak: Vranje - Metaloplastika (19.00).

Tabela: Vojvodina, Metaloplastika, Partizan, Radnički, Dinamo, Šamot 2, Proleter, Jugović, Kikinda, Dubočica, Vranje, C. zvezda 0 bodova.

