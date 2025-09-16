REKORDOM ŠAMPIONATA DO SVETSKOG ZLATA: Itan Katcberg dominantan u bacanju kladiva
KANADSKI atletičar Itan Katcberg osvojio je danas zlatnu medalju u disciplini bacanje kladiva na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
On je dominantno došao do najsjajnijeg odličja - rekordom svetskih šampionata - 84,70 metara i na taj način je odbranio titulu iz Budimpešte.
Srebro je pripalo Nemcu Merlinu Humelu sa 82,77 metara, dok je bronzu osvojio Bence Halaš iz Mađarske sa 82,69 metara.
Podsetimo, Srbija do sad nije osvojila nijednu medalju, ali najveće uzdanice naše zemlje tek kreću da se takmiče.
U skoku uvis Angelnina Topić će nastupiti u kvalifikacijama 18. septembra od 12.15, dok će se dan kasnije u bacanju koplja nadmetati Adriana Vilagoš (A grupa, 12.30) i Marija Vučenović (B grupa, 14).
