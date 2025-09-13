NIJE IMAO SREĆE: Sinančević ostao bez medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju
Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo danas da se plasira u finale u disciplini bacanje kugle na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Sinančević je u kvalifikacijama zauzeo 16. mesto rezultatom 20,18 metara. Srpski atletičar je prestupio u prve dve serije, a u trećoj je bacio kuglu 20,18 metara, što nije bilo dovoljno za plasman u finale.
Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvario je Novozelanđanin Tom Volš, koji je kuglu bacio 21,74 metra.
Finale je na programu danas od 14.10 sati.
