NIJE IMAO SREĆE: Sinančević ostao bez medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2025. u 12:41

Srpski atletičar Armin Sinančević nije uspeo danas da se plasira u finale u disciplini bacanje kugle na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

НИЈЕ ИМАО СРЕЋЕ: Синанчевић остао без медаље на Светском првенству у Токију

FOTO: AP/Tanjug

Sinančević je u kvalifikacijama zauzeo 16. mesto rezultatom 20,18 metara. Srpski atletičar je prestupio u prve dve serije, a u trećoj je bacio kuglu 20,18 metara, što nije bilo dovoljno za plasman u finale.

Najbolji rezultat u kvalifikacijama ostvario je Novozelanđanin Tom Volš, koji je kuglu bacio 21,74 metra.

Finale je na programu danas od 14.10 sati.

Tenis
Fudbal
