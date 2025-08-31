ZRENJANIN TUGUJE: Preminuo Dušan Berberski Brica

Godinama unazad, bio je zaštitni znak grada Zrenjanina, jedan od pionira karatea u nekadašnjoj Jugoslaviji, Dušan Berberski Brica.

Uvek poseban, sa iskristalisanim životnim principima i stavovima kojima su se divili mnogi, Dušan je značajno ostavio trag u istoriji karatea u Banatu i Zrenjaninu.

Sahrana Dušana Berberskog je u ponedeljak 1. septembra u 15 časova na mesnom, malom groblju u selu Orlovat.