ZRENJANIN TUGUJE: Preminuo Dušan Berberski Brica

Bogoljub Grujić

31. 08. 2025. u 11:49

Godinama unazad, bio je zaštitni znak grada Zrenjanina, jedan od pionira karatea u nekadašnjoj Jugoslaviji, Dušan Berberski Brica.

Privatna arhiva

Uvek poseban, sa iskristalisanim životnim principima i stavovima kojima su se divili mnogi, Dušan je značajno ostavio trag u istoriji karatea u Banatu i Zrenjaninu.
 
Sahrana Dušana Berberskog je u ponedeljak 1. septembra u 15 časova na mesnom, malom groblju u selu Orlovat.
 

