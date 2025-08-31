ZRENJANIN TUGUJE: Preminuo Dušan Berberski Brica
Godinama unazad, bio je zaštitni znak grada Zrenjanina, jedan od pionira karatea u nekadašnjoj Jugoslaviji, Dušan Berberski Brica.
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
